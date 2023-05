Samsun Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye talebinde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarını kısa sürede karşılıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan tekerlekli sandalyeleri vatandaşlara teslim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Engelli vatandaşları toplumsal hayatın içerisine dahil ederek yaşam koşullarını ve standartlarını iyileştirmeye, konforlu yaşam sürmelerini sağlamaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Engellilerin sorunlarına çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, gelen taleplere de hızla cevap veriyor. Geçen yıl başta tekerlekli sandalye olmak üzere binin üzerinde engelli vatandaşın medikal malzeme ihtiyacını gideren Büyükşehir Belediyesi, Çözüm Merkezi’ne müracaat ederek çocukları için tekerlekli sandalye talebinde bulunan ailelerin taleplerini karşıladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tekerlekli sandalyeler 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda engelli bireylere teslim edildi. Engelli vatandaşlar ve aileleri büyük mutluluk yaşadı.

Atakum ilçesi Atatepe Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki bedensel engelli Recep Yıldırım, tekerlekli sandalye verilmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek çok önemli bir ihtiyacının giderildiğini söyledi. Anne Mevlüde Yıldırım ise “Oğlum 7 yıldır yürüyemez halde. Bir yakınımızın verdiği tekerlekli sandalyeyi yıllarca kullandık. Ancak eskiyip, bazı parçalarında hasar oluşunca kullanılamaz duruma geldi. Bende bunun üzerine Çözüm Merkezi’ne müracaatta bulundum. Büyükşehir Belediyemiz bize tekerlekli sandalye gönderdi. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan iki engelli çocuk annesi Sevim Şahin ise “2013 yılında İstanbul’dan Samsun’a taşındık. Tekerlekli sandalye benim ve oğlumun eli ayağı. Her yere onunla gitmek zorundayız. Hızla talebimize karşılık verdiler. Bu imkanı bize verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, özellikle engelli vatandaşlara yönelik yapılan hizmetleri çok önemsiyor. Akülü ve manuel tekerlekli sandalye, kanadyen baston, volker, görme engelliler için beyaz baston gibi medikal malzeme yardımları yapmaya devam ediyoruz. Bunun dışında ekonomik ve sosyal yönden yoksun olan engelli vatandaşlarımıza farklı yardımlarımız bulunmaktadır. İmkanlarımız dahilinde onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Her bireyin engelli adayı olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Engelli vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarındayız. Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından kentimizdeki engelli bireyler için bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmeleri ve toplumsal hayata adaptasyonlarına destek olmak, şehrin sunduğu imkanlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.