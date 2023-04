4 gün boyunca EMITT’te Mersin rüzgarı estirecek olan Büyükşehir Belediyesi’nin standı, daha ilk günden katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden vatandaşlar, standın da tıpkı Mersin gibi sıcak ve samimi olduğunu dile getirdi. Mersin’in standını çok teknolojik ve enerjik bulduklarını da belirten katılıcımlar, özellikle VR Mersin’i deneyimlemenin büyük keyif verdiğini vurgularken, bu sayede Mersin’i gelip görmek istediklerini de anlattılar.

Mersin’i tanıtan kitapçık ve broşürlerin de yer aldığı standı ziyaret eden katılımcılara, Mersin’e özgü bir lezzet olan cezerye ikramı da yapılıyor. Tarihi ve turistik yerlerin sanal gerçeklik gözlüğü ile tanıtıldığı VR Mersin Projesi de, katılımcılara Mersin’de sanal tur yapma imkânı sunuyor ve ilk gününden ziyaretçilerden tam not alıyor. Stant içinde ayrıca büyük bir ‘Tarihi ve Turistik Mersin Haritası’ da yer alıyor. Tarihi ve turistik noktaların işaretlendiği ve nerede neyin yer aldığının işaretlenerek gösterildiği harita, ziyaretçilerin de büyük dikkatini çekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin standında, acentelerin Mersin hakkında bilgi alabildiği, acente temsilcileri ile görüşme yapabildikleri bölüm de yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir fuar geçirdiklerini belirtti. Büyükşehir tarafından fuarda kurulan VR Mersin ile kenti en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediye standımız, 260 metrekare bir alana kurulu. Burada en önem verdiğimiz VR çalışmamızı sunuyoruz. Gerçekten de yenilikçi yaklaşımımızla beraber, Mersin’in doğal ve kültürel tarihi güzelliklerini burada takipçilere, ziyaretçilere, aynı zamanda acente sahiplerine sunuyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan her işte olduğu gibi, turizm alanında da yine Büyükşehir’in vizyonunu yenilikçi ve ilerici bir yaklaşımla sunduklarına dikkat çeken Özdülger, “Bu da fuarın geneline baktığımızda, farklılığımızı ve özelliğimizi gösteriyor. Gelen ziyaretçilerden de bu olumlu tepkileri hep alıyoruz. Bizim açımızdan başarılı geçiyor. Çünkü turizm sektöründeki önemli acenteleri, firmaları, bu işle ilişkili dinamiklerle buluşturma imkânına sahibiz. Karşılıklı diyalogla da şehrimizin doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini en iyi şekilde sunuyoruz ve güzel şehrimize davet ediyoruz. O anlamda bu ikili ilişkilerin de, olumlu sonuçlar getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Eylem Eren ise, ziyaretçilerin özellikle VR Mersin’e yoğun ilgi gösterdiğini ve Mersin’i yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirtti. Eren, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zamanki gibi stantta yerimizi aldık. Çok yoğun ilgi var standımıza. Hem Türk, hem yabancı ziyaretçilerin çok güzel tepkilerini alıyoruz. Tanıtımı son teknoloji yöntemlerle yapmaya çalışıyoruz ve her sene kendimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz, onu araştırıp fuarlardaki yerimizi alıyoruz. Bu da bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman farkımızı ortaya koyuyor. Dolayısıyla insanların da buna tepkisi, ilgisi ona göre oluyor” ifadelerini kullandı.

VR Mersin projesinden de söz eden Eren, “Sistem içerisinde yaklaşık 375 noktanın, 3 bin 500’den fazla görüntüsü var. Tabi nasıl sunduğunuz, projeyi nasıl anlattığınız da kıymetli. Siyah ekranlarla aşağısı yukarısı kaplandı ve geri kalan aydınlık kısımda insanlar girip, Mersin'in birçok noktasını keyifle izleyebiliyor ve çıkmak da istemiyorlar” dedi. VR’dan görüntüler izleyen insanların ‘Mersin’de burası da mı varmış? Bu inanılmaz görüntüler buraya mı aitmiş?’ tepkileriyle karşılaştıklarını aktaran Eren, “VR’a giren insanlar çıkarken, ‘Ben nasıl gelebilirim, hangi mevsim daha uygun?’ diye bize sorarak ayrılıyor buradan. Bu da kıymetli, çünkü sistem bu konuda karar verdiriyor. Böylece de amacımıza ulaşmış oluyoruz” diye konuştu.

EMITT’te yer alan VR Mersin’i deneyimleyen ve fuara Nazilli Belediyesi’nden katılan Ahmet Balyiğit, “Mersin standı, özellikle dijital içerik olarak çok güzel. Fuara herkes uygun olan zamanlarda mutlaka gelmeli. Daha önce hiç Mersin’e gelmedim, ama bu içerikle beraber gelmek isterim. İçimde bir istek uyanıyor. Gerçekten üç boyutlu, içerideymiş ve oradaymış gibi his veriyor. Yeni dijital dünyada hakikaten burası çok farklı” dedi.

VR Mersin’i deneyimleyen bir diğer katılımcı Ömer Orhan ise, “Stant gerçekten sıra dışı olmuş. Normal stantların dışında, çok enerjik buldum. Enerjik bulmanın yanında, teknolojik olarak da fuarda görmediğimiz bir şeyi gördük. Açıkçası, yapılan proje gerçekten başarılı. Daha önce hiç Mersin’e gelmedik, Mersin’i ilk defa burada tanıma şansı bulacağız. Az önce seyrettiğimiz görsellerde de gayet güzel olduğunu anladık” diye konuştu.

“Tıpkı Mersin gibi sıcak ve keyifli bir stant” Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin standını çok keyifli ve samimi bulduğunu söyleyen Rana Kolaç isimli vatandaş ise, “Gayet güzel bir stant olmuş. Tıpkı Mersin gibi sıcak ve keyifli bir stant. Çok güzel olmuş, tebrik ediyorum. Mersin’e daha önce geldim, çok güzeldi. Gerçekten çok ilgili bir stant açmışsınız. Gezdiğim stantlar içerisinde bence en keyifli olanı. Mersin’e sevgiler” ifadelerini kullandı.