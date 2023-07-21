Muğla’nın birçok farklı noktasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle özellikle yeraltı su kaynaklarıyla içme suyu sağlanan bölgelerde suyun depolara aktarılmasında elektrikli pompalar kullanıldığı için su sağlanması olumsuz etkilendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri enerji kesintilerinin su kesintilerini daha çok etkilememesi için 24 saat sahada görev yaptı.

Büyükşehir elektrik tamiratlarına personel ve iş makinesi desteği sağladı

Muğla’da son dönemde normalin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıkları klima, soğutucu vb. elektrikli aletlerin kullanımında artış yaşanmasına ve yüksek elektrik tüketimine neden oldu. Buna bağlı olarak kentin farklı noktalarında elektrik arızaları ve uzun süreli elektrik kesintileri meydana geldi. Bu süreçte özellikle yeraltı su kaynaklarıyla içme suyu sağlanan bölgelerde suyun depolara aktarılması için elektrikli pompalar kullanıldığı için elektrik kesintileri nedeniyle su ikmali de olumsuz etkilendi.

Elektrik kesintilerinde elektrik dağıtım şirketinin müdahalesinin yanında Büyükşehir ekipleri de jeneratör takviyesi yaparak elektrik kesintileri kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek için çalışmalar yaptı. Bunun yanı sıra MUSKİ ekipleri Milas’ta elektrik arızalarının giderilmesi için elektrik dağıtım şirketine personel ve iş makinesi desteği sağladı.

Yine elektrik kesintilerinden kaynaklı enerji dalgalanmalarına bağlı olarak bazı pompalarda arızalar meydana gelirken Büyükşehir ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılarak tamiratları sağlandı ve su kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçildi.