Muğla genelinde vektörle mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek üreme kaynaklarının en az yüzde 80’inin fosseptikler, kap-kacaklar, saksı tabakları, suluklar, su biriktirme kapları, bidonları, süs havuzları gibi yerler olduğunu tespit etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz dönemine girilmesi nedeniyle ısınan havalardan kaynaklı olarak sivrisinek ve karasinek gibi canlılara karşı mücadeleye devam ediyor. Ancak sivrisinek harici uçuşan canlıların tam azalmasına yakın meydana gelen yağmurlarla birlikte yeşilliklerin de tekrar canlanması ve yeni üreme alanlarının oluşması nedeniyle vektörle mücadele çalışmalarında süreç tekrar başa dönüyor. Son yıllarda etkisini oldukça fazla gösteren mevsimsel değişiklikler, aralıklı ve yoğun yağmurlar, ekipleri sürekli bahçelerdeki kap-kacakların boşaltılması ya da sazlık alanların kontrolüne yönlendirmeye sebep oluyor.

Ekipler sineklerin üreme kaynaklarını tespit ederek mücadeleyi sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri durgun sularda üreyen sivrisineklere karşı düzenli olarak alan taraması çalışmaları yürütüyor. Sivrisineklerin üreme kaynağının bulunması, kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması, vatandaşın bilgilendirilmesi ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelerek çoğalmamaları için larvasit uygulaması yapılıyor. Ekipler ayrıca kültürel mücadele çerçevesinde, sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ağzı açık çöp, gübre vb. organik atıklardan ürediği, bit-pire-kene türü parazitlerin ise dış parazit uygulamaları yapılmayan evcil hayvanlardan kaynaklandığı konularında da bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Vektörle mücadele ekipleri il genelinde ULV (araç üstü soğuk sisleme) uygulamasına Mayıs ayından itibaren gün batımıyla başladı.