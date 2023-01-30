Antalya Büyükşehir Belediyesi, yağmur ve fırtınanın yanı sıra yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla da mücadele ediyor. Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu Alanya Taşatan bölgesinde Büyükşehir ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yağmur ve fırtınanın yanı sıra yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla da mücadele ediyor. Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu Alanya Taşatan bölgesinde Büyükşehir ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, kar ve yağmur nedeniyle ulaşımın aksamaması için Taşatan bölgesinde yoğun mesai yaptı. Kar yağışının etkili olduğu Taşatan grup yolu Hacıbeleni, Erikçiler, Gören, Yeniköy ve Köprülü yollarında kar küreme ve temizlik çalışması yapıldı.

Yollar açık tutuldu

Yağış nedeniyle ulaşımın aksamaması için Büyükşehir ekipleri tarafından tüm yollar trafiğe açık tutuldu. Diğer yandan Taşatan grup yolu Hacıbeleni mevkiinde buzlanma nedeniyle yolda kalan araç ve vatandaşlar yolun iş makineleri tarafından açılması ile yollarına devam etti.

Yağmur nedeniyle bozulan yollar açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Taşatan’daki karla mücadelenin yanında Kızılcaşehir ve Akçatı Mahalleleri’nde yağmur nedeniyle çamurla kapanan yağmur giderlerini tek tek açtı. Şarampoller temizlenirken, yolun bozuk olan noktalarına bakım yapıldı. Ayrıca Bademağacı Mahallesi’nde bozulan yolda bakım onarım çalışması gerçekleştirildi.