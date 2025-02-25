Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal yollarının trafiğe açık kalması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana gelen yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Alanya ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve fırtına sonrası yüksek kesimlerdeki yollarda buzlanma meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçenin kırsal mahalleleri ve yaylalarına ulaşımı sağlayan ana arterleri açık tutmak için gece gündüz çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Gedevet Yaylası Yolu’nda buzlanma yaşandı. Araçların ulaşımda sorun yaşamaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri bölgede tuzlama çalışma yaptı.

Finike kırsalında çalışma

Büyükşehir ekipleri Finike’nin Boldağ Mahallesi kırsal yolunun trafiğe açık kalması için de yoğun çaba gösteriyor. Kar yağışı sonrası buzlanma meydana gelen yüksek kesimlerdeki yollarda Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı Finike Hizmet Birimi ekipleri, tuzlama çalışması gerçekleştirdi.