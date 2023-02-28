Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen iki deprem sonrasında tüm ekipleriyle yaraları sarmak için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde 1376 binada hasar tespit çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nden 14 teknik ekip Kahramanmaraş’ta hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen iki deprem sonrasında tüm ekipleriyle yaraları sarmak için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde 1376 binada hasar tespit çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nden 14 teknik ekip Kahramanmaraş’ta hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Deprem bölgesinde 295 personel 94 araç ile yardım çalışmalarına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi altyapıdan, imara, sağlık ekiplerinden ulaşıma birçok alanda vatandaşların yanında olmak için çalışıyor. 14 teknik ekiple depremden zarar gören yapılarda hasar tespiti yapan ekipler bugüne kadar Bin 376 binada çalışma yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca deprem bölgesinden Muğla’ya getirilen depremzede vatandaşlar için de birçok hizmeti hayata geçirdi.