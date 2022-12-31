Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat, güven ve huzur içinde yeni yıla girmeleri için nöbetçi ekipler oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat, güven ve huzur içinde yeni yıla girmeleri için nöbetçi ekipler oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin nöbetçi ekipleri her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da görevleri başında olacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi 31 Aralık’tan başlayarak vatandaşların rahat, huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmeleri için tüm önlemlerini aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ilgili tüm ekipler yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı nöbetçi ekiplerini hazırda bekletecek. Vatandaşların her türlü problemi için "Alo 153" telefon hattı ile "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve Büyükşehir DESKİ’nin "185 Çağrı Merkezi" yeni yıl tatili boyunca hizmet verecek.

Büyükşehir tüm önlemleri aldı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hemşehrilerinin rahat ve huzur içinde yeni yıl tatillerini geçirebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Belediyecilik hizmetlerinin bu süreçte de aksamadan süreceğini belirten Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin nöbetçi ekiplerine teşekkür ederek tüm hemşehrilerine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diledi.