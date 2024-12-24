Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Vatandaşın mağdur olmaması için tüm hazırlıkları yapan Büyükşehir Belediyesi, 833 personel, 487 araç ve iş makinesi ve 199 motopomp ile teyakkuzda bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da fırtına ve kuvvetli yağışın bazı yerlerde şiddetli ve yer yer aşırı yağışa dönüşebileceği uyarısında bulunması ile Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile seferberlik ilan etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri başta olmak üzere, ASAT, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Park Bahçeler ve Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı gibi sahada görev yapacak birimlerden ekipler oluşturdu. İş makineleri, kamyon, arazöz gibi araçlar da hazır edildi.

İtfaiye ekipleri 19 ilçede teyakkuzda

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı merkez ve ilçelerde tüm ekipleriyle teyakkuz halinde bekliyor. AFET Koordinasyon Merkezi ile koordine halinde olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı beklenen yağış ve fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi, kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı 220 personel, 166 araç, 3 bot, 133 motopomp, 52 dalgıç pompa ile önlemlerini aldı.

ASAT sahada görev başında

289 personel, 79 araç, 93 iş makinesi, 14 motopomp, 4 jeneratör ve 1 mobil vinç ile hazırlık yapan ASAT Genel Müdürlüğü de oluşabilecek kanalizasyon ve su baskını ihbarlarına karşı ekiplerini hazır bulunduruyor. ASAT ekipleri sabah erken saatlerden itibaren cadde ve bulvarlarda kanal ve mazgal temizliği yaparak yolların açık kalmasını sağlıyor.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, 94 personel, 35 araç, Park Bahçeler Daire Başkanlığı da ağaç devrilmesi, mazgal tıkanması gibi olumsuzluklara müdahale etmek için 120 personel, 28 araç ile hazır bekliyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 43 personel, 39 araç, Fen İşleri Daire Başkanlığı 67 personel, 46 araç ile yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek üzere hazırlıklarını tamamladı.