Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ile mücadeleye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekiplerin yol güvenliğini sağlamak için hazırlıklı olduğunu ve çalışmalara aralıksız olarak devam ettiklerini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ile mücadeleye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekiplerin yol güvenliğini sağlamak için hazırlıklı olduğunu ve çalışmalara aralıksız olarak devam ettiklerini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurulan kriz masasında, havanın günlük hayatı olumsuz etkilememesi için 7/24 durum takibi yapılıyor. Ekipler, yağışın etkili olduğu yerlerde iş makineleri ile hazır olarak bekliyor. Efeler, Köşk, Bozdoğan, Karacasu, Çine, Koçarlı ve Sultanhisar’da 7/24 esasına göre çalışmalarına devam eden ekipler, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmaların koordineli bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çerçioğlu, kar yağışının etkili olduğu yerlerde kazaların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olma çağrısı yaptı. Trafiğe çıkacak olan vatandaşların, araçlarında kış lastiği kullanmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaç halinde Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 09 numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi" hattını arayabileceklerini söyledi.