Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hazırlıklarını tamamlayan ve 18 ilçede hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde kapanan yolları açıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı ve şu ana kadar kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şehrimizi etkisi altına alan kar yağışının getireceği olumsuzlukları önlemek için 120 personelimiz, 103 iş makinesi ile sahadadır. 18 ilçemizin tamamında ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde kapanan yollara müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte tedbirli olmalarını, araçlarında kış lastiği ve zincir olmayanların trafiğe çıkmamalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yolculuk yapmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Her türlü olumsuzluğu Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi’mizin (TİKOM) Alo 153 hattına bildirebilirler" denildi.