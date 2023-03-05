Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay ve Adıyaman’da barınma, yemek, sağlık ve acil ihtiyaçların karşılanması gibi hizmetlerini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay ve Adıyaman’da barınma, yemek, sağlık ve acil ihtiyaçların karşılanması gibi hizmetlerini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen bölgelerde yaraları sarmaya devam ediyor. Hatay’da kurduğu çadırkentde depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’da sürdürdüğü konteyner kent çalışmalarının yanı sıra mobil mutfak, gezici sağlık, gezici diş sağlığı ve mobil kuaförü de bölgeye sevk ederek hizmete başlamasını sağladı. Kadın ve çocuklar için destek verecek olan psikososyal destek ekibi de Adıyaman’da hizmet vermek üzere Pazartesi günü yola çıkacak.

Öncelikli ihtiyaçlar karşılanıyor

Koordinasyonunu üstlendiği Adıyaman’da 3 bin 500 kişinin barınabileceği konteyner kent kurulumu için çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi bölgeye mobil mutfak, mobil kuaför, gezici diş sağlığı ve gezici sağlık aracını sevk etti. Bölgede bulunan çadırlarda yaşayan vatandaşlar için öncelikli ihtiyaçları karşılamak adına sürekli saha çalışması yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmetleri de buna göre yönlendiriyor. Depremin olduğu andan itibaren Hatay’da hizmet veren mobil mutfak tırı, Adıyaman’a geçerek hizmet vermeye başladı. Adıyaman’da depremzedeler için sıcak çorba hizmeti veren mobil mutfak tırı, kırsal bölgelere de çorba gönderimi yapıyor.

Hatay’da çocuk oyun atölyesi çalışmaları sürüyor

Depremde yıkımın büyük olduğu Hatay’da, Türk ve İsveç Lionları ile birlikte Hatay EXPO Fuar Alanı karşısındaki bölgede bin 500 kişilik çadırkent kuran Büyükşehir Belediyesi, acil ihtiyaçları karşılamayı sürdürüyor. Depremin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek adına da çadırkentde yaşayan çocuklara özel bir yer oluşturan Büyükşehir Belediyesi, 48 metrekarelik alanda çocuk oyun atölyesinin kurulumunu sürdürüyor.