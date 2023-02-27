Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Muğla Büyükşehir belediyesi ekipleri depremin yaşandığı illerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Muğla Büyükşehir belediyesi ekipleri depremin yaşandığı illerde çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri depremin yaşandığı illerden birisi olan Malatya’da sahada aktif olarak görev yapıyor. MUSKİ, içme suyu ekibi, elektrik ekibi, mobil araç bakım ekibi, su tankeri, vidanjör ve kanal açma makineleri ile sahada aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

MUSKİ ekipleri Malatya’da konteyner ve çadır kentlere içme suyu temininin yanı sıra, ağır hasarlı ve yıkım kararı alınan binaların su bağlantılarını kesiyor. Ekipler aynı zamanda, şebeke arızalarına müdahale ederken, çalışmayan kuyuların elektrik arızalarını gidermeye devam ediyor. MUSKİ ekipleri ayrıca susuz bölgelere su tankeri ile su takviyesi yaparken, vidanjör ve kanal açma hizmetlerini de veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Eskişehir ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ile beraber Malatya MASKİ Genel Müdürlüğünün taleplerine göre koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.