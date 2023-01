Sakarya’da yaşayan toplam 10 binin üzerinde yaşlı bir el, bir omuz aradığında yanlarına hep YADEM oldu. Bir yılda 10 binden fazla yaşlıya evde temizlik, kişisel bakım, refakat, tedavi, psikolojik destek, kültürel ve sanatsal eğitim hizmeti verildi.

Sakarya’da yaşayan toplam 10 binin üzerinde yaşlı bir el, bir omuz aradığında yanlarına hep YADEM oldu. Bir yılda 10 binden fazla yaşlıya evde temizlik, kişisel bakım, refakat, tedavi, psikolojik destek, kültürel ve sanatsal eğitim hizmeti verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir köşesinde vatandaşların kalbine dokunmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik sloganıyla her haneye, ihtiyaç duyan her vatandaşa ulaşmaya çalışan Büyükşehir, 2022 yılında binlerce vatandaşın elinden tuttu. Sosyal Hizmetler Dairesi çocuk, genç, yaşlı ve engelli olmak üzere tüm kesimlerin yardımına koştu. Market alışverişi, giyim ihtiyacı, yemek ve barınma ihtiyaçlarına yönelik binlerce işlem yaptı.

Sosyal kartlara para yüklemesi yaptı ve Aşevi’nde binlerce öğün yemek hizmete sundu. Bunların yanında Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla hassasiyetle çalışan Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri de Sakarya’da yardıma ihtiyaç duyan tüm yaşlıların yanında oldu. Temizlikten, tedaviye, sosyal yaşamdan, bilgiye, spordan kültürel faaliyetlere kadar binlerce etkinlik düzenleyen YADEM, Sakarya’da yaşlıların hayır duasını kazanıyor. Büyükşehir’den yapılan açıklamada 2022 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin raporuna yer verildi. Buna göre YADEM, 1 Ocak ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 10 binden fazla yaşlıya hizmet sundu. 183 aileye toplamda 423 kez temizlik yapıldı, 133 aileye ise 677 kez kişisel bakım hizmeti verildi. Ayrıca 417 kişiye 161 kez refakat ve ulaşım imkanı sağlandı. Sokak-sokak gezen YADEM birimi, 225 kişinin evine tespit görüşmesine gitti.

Ayrıca 4 bin 947 kişiye kurum hizmetleriyle ilgili danışmanlık edildi. Bunun yanında 71 aileye bin 372 seans fizik tedavi, 50 aileye 132 seans psikolojik randevu, 33 aileye genel sağlık hizmeti verildi ve 93 aileye hane ziyareti gerçekleştirildi. Öte yandan yaşlıların stres atıp sosyal hayatın içinde yer alması için 139 aileden 382 kişiye Taraklı’da “Sağlık İçin Kaplıca” programıyla ücretsiz tatil imkanı sunuldu. Ayrıca yıl boyunca 377 kişiye doğa yürüyüşü, gezi ve kulüp etkinliği verilirken, 36 yaşlıya Alzheimer takip cihazı temin edildi ve 37 şehit ile gazi ailesi ziyaret edildi. Hizmetlerin diğer bir kısmında ise 84 kişiye hobi kursu (resim, Kur’an-ı Kerim hat) dersi sağlanırken 100 yaşlıya sağlıklı yaşam eğitimi verildi ve 200 yaşlıyla birlikte “Yaşlılar Haftası” programı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bizim yanında olmamızı arzu eden her bir yaşlımıza ulaşmak için ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada. Bir ele, bir omuza, bir desteğe muhtaç hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bizleri büyüten, bugünlere getiren ve şikayet etmeden yıllarını vakfeden yaşlılarımız en kıymetli varlıklarımızdır. Her konuda, her noktaya ulaşan YADEM’imiz 2023 yılında da binlerce yaşlımızın hizmetinde olacak. Bu birime 444 40 54 - 3770 dâhili hattan ulaşabilirsiniz” denildi.