Eğitimci-Yazar Gri Koç olarak da bilinen Gökhan Müftüoğlu, gençlere hedef belirleme, disiplin ve sürekliliğin önemine dair ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezi’nde gençlerin akademik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Eğitimci-Yazar Gri Koç Gökhan Müftüoğlu’nun katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Yasin Tepe de katıldı.

Programın açılışında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy, Gaziantep’in bir eğitim şehri olarak ilan edilmesinde büyük katkıları olan Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bu süreci yakından takip ettiğini vurguladı. Aslansoy, öğrencilerin Gökhan Müftüoğlu’ndan alacakları bilgi ve tecrübelerin onlara yol göstereceğini ifade etti. Ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ise salondaki öğrencileri “gül bahçesine” benzeterek, gençlerin Gaziantep’te eğitim açısından çok şanslı olduğunu belirtti.

“Başarı için net ve güçlü hedefler şart”

Etkinliğin ana konuşmacısı olan Gri Koç, gençlere yönelik verdiği ilham dolu söyleşisinde, iki saat boyunca eğitime dair hayati ipuçları sundu. Gri Koç, öğrencilere başarının yalnızca bilgiyle değil, disiplin, odaklanma ve süreklilikle de elde edildiğini vurguladı. Öğrencilerin zaten yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirten Gri Koç, bu sürecin başarıyla taçlanması için net ve güçlü hedefler belirlemenin önemine dikkat çekti.

Gri koç, büyük başarıları örneklerle anlattı

Söyleşisinde öğrencilerin hedef belirlemesi ve kariyer planlaması üzerine yoğunlaşan Gri Koç, bu süreçte yaşanacak zorluklara karşı güçlü bir duruş sergilemenin başarının anahtarı olduğunu belirtti. Ayrıca, deprem sürecinde yaşanan zorluklara rağmen hedeflerinden şaşmayan birçok öğrencinin büyük başarılar elde ettiğini örneklerle anlattı. Bu anekdotlarla öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükselten Gri Koç, hayatta karşılaşılan zorlukların büyük başarılara engel olmadığını, tam tersine onları güçlendirdiğini ifade etti.

“Doğru hedefler kariyer planlamasında büyük rol oynuyor”

Söyleşinin devamında Gri Koç, öğrencilerle etkileşimli bir şekilde söyleşisini sürdürdü. Gençlere hedeflerini birbirlerine sormalarını isteyerek, diyalogun derinleşmesini sağladı. Bu şekilde öğrencilerin kendi hedefleri üzerine düşünmelerini teşvik eden Gri Koç, meslek seçiminin önemine de değindi. Meslek seçimi konusunda bireysel farkındalığın önemini vurgulayan Gri Koç, doğru hedeflerin kariyer planlamasında büyük bir rol oynadığını ifade etti.

Gri Koç, söyleşisini “Hedefinizi net belirleyin ve onun peşinden koşun. Yol ne kadar zorlu olursa olsun, disiplinli ve kararlı bir şekilde ilerlerseniz başarı kaçınılmazdır” sözleriyle noktaladı. Söyleşi boyunca öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Gri Koç, merak edilen soruları yanıtladı, çözüm önerileri sundu.

Program sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Yasin Tepe, Gri Koç’a katılımları ve değerli paylaşımları için teşekkür ederek hediyesini takdim etti. Etkinlik, gençlerin yoğun ilgisi ve memnuniyeti ile sona erdi.