Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından hazırlanan 2022 Kasım ara tatil etkinlikleri çerçevesinde çocuklar, müzikal, kitap okuma, bilim teknoloji ve tiyatro gibi birçok etkinlikle boş zamanlarını dolu dolu geçiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından hazırlanan 2022 Kasım ara tatil etkinlikleri çerçevesinde çocuklar, müzikal, kitap okuma, bilim teknoloji ve tiyatro gibi birçok etkinlikle boş zamanlarını dolu dolu geçiriyor.

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Güvenevler, Gaziantep Merkez, Hasan Celal Güzel ve Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca çocuk kütüphanelerinde 10 günlük ara tatilde ücretsiz olarak eğitim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında hazırladığı bir dizi atölye çalışmasıyla, çocukların boş zamanlarını nitelikli bir hale kavuşturuyor. Eğitimlerden ara tatil boyunca yararlanmak isteyen öğrenciler, ön kayıtlarını çocuk kütüphanelerine giderek veya 0 342 211 12 82/4455 iletişim numarasını arayarak ön kayıtlarını yaptırabilir.

Güvenevler Çocuk Kütüphanesi’nde öğrenciler için 14 Kasım Pazartesi günü kitap ayracı oluşturma, kumaş boyama, robotik kodlama atölyeleri ve aile hikaye zamanı temasıyla etkinlikler hazırlandı. Bu eğitici etkinlikleri, 15 Kasım Salı, çerçeve oluşturma, kaşık boyama, robotik kodlama atölyeleri takip edecek. 16 Kasım’da ise çocuklara, ses eğitimi, mozaik, drama, ritim çalışmaları alanlarında bilgi verilerek atölye faaliyetleriyle çocuklara teknik açıdan deneyim kazandırılacak.

17 Kasım Perşembe tarihinde yine Güvenevler Çocuk Kütüphanesi’nde ritim çalışması, drama, Van Gogh atölyeleri ile resim ve müzik dalında çalışılacak. Bu eğitimleri, 18 Kasım Cuma Wassily Kandinsky, mozaik, drama etkinlikleri izleyecek.

Gaziantep Merkez Çocuk Kütüphanesi’nde 14 Kasım Pazartesi, suluboya, el sanatları, baskı, boncuk pano, armoni müzik atölyeleri, 15 Kasım Salı baskı, boncuk pano, el sanatları, şah-mat atölyeleri, 16 Kasım Çarşamba ise suluboya, drama, baskı, armoni atölyeleri ile Gazi şehirdeki çocuklara yönelik keyifli bir eğitim programı oluşturuldu.

Yine Merkez Çocuk Kütüphanesi’nde etkinlikler, 17 Kasım Perşembe, benimle oynar mısın?, Şah-Mat, armoni müzik, mangala ve kodla ve oyna, 18 kasım Cuma akıl ve zeka oyunları, ben yazarım ben oynarım, yazı, kodla ve oyna, masal konulu atölye faaliyetleri yapılacak.

Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi’ndeki etkinliklerde, 17 Kasım Perşembe geri dönüşüm, origami, boyama, mandal atölyeleri, 18 Kasım Cuma müzikli masal, ritim, geleneksel oyun, birlikte okuma atölyeleri ile çocuklar buluşturulacak.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Çocuk Kütüphanesi’ndeyse 14 Kasım pazartesi ritim, picasso, aile masal, puantilizm atölyeleri, 15 Kasım Salı, robitik kodlama, satranç, piyano, deneysel baskı atölyeleri, 16 Kasım Çarşamba, drama, ebru, kukla ile bilmece, robotik kodlama atölyeleri, 17 Kasım Perşembe kalimba ile müzik dinleti, etkileşimli kitap okuma, mandala boyama, yüz boyama atölyeleri, 18 kasım Cuma el sanatları, blog btp mozaik, geleneksel oyun, kukla ile masal atölyeleri gerçekleştirilecek.