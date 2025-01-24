Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de yol yenileme çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mesudiye Caddesi’nde yol yapım çalışmasına başladı.

Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Mesudiye Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Mesudiye Caddesi’nde kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak. Hızla tamamlanması planlanan asfalt seriminin ardından sürücü ve yayaların güvenliği için çizgi ve logo çalışmaları yapılacak olan cadde, daha modern ve daha güvenli haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Hemşehrilerimizin en iyiyi hak ettiğini bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile Aydınımızı hizmetlerimiz ile buluşturuyor, yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Güzel kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.