Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, evlerindeki hasarlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama imkanı olmayanlar için Masal Parkı içerisinde bulunan Mutlu Kafe önünde bilgilendirme masası kurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, evlerindeki hasarlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama imkanı olmayanlar için Masal Parkı içerisinde bulunan Mutlu Kafe önünde bilgilendirme masası kurdu.

Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmalarının e-Devlet sistemine yüklenen sonuçlarına ulaşamayan başta yaşlılar olmak üzere internet erişimi olmayan vatandaşlar için masa hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların e- devlet bilgileriyle başvurabilecekleri masada, bilgilerini bilmeyen veya olmayan vatandaşlar faturalarıyla da hasar tespit sonuçlarına bakabilecek. Talepler doğrultusunda farklı noktalarda da bilgi edinme masalarının kurulması planlanıyor.