Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri Didim’de kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde gerçekleştirdiği kente değer katan çalışmaları ile Aydınlılara hizmet ulaştırmayı sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim’i Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süsledi. Doğanın rengarenk tonları ile süslenen bulvar ve caddelerde peyzaj ve çevre düzenlemesi de gerçekleştiren ekipler, trimör ve çırpma faaliyetlerini de hızla tamamladı. Ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için budama çalışması da gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sinyalizasyon sistemleri ile trafik levhaları ve delinatörlere bakım çalışması gerçekleştirildi. Yaya geçitlerini de boyayan ekiplerin hummalı çalışmaları sürücülerden tam not aldı. Otobüs duraklarının bakımını da gerçekleştiren ekipler, her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı alanları yeniledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gece gündüz demeden gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Cadde, bulvar ve otobüs duraklarında gerçekleştirilen çevre koruma ve bakım faaliyetleri caddeler temizlendi.

Başkan Çerçioğlu: “Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kentimizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Kırsaldan kent merkezine kadar 17 ilçemizin tamamında hizmetlerimizi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.