Mor rengiyle görenlere görsel şölen sunan, fotoğraf tutkunlarının doğal stüdyosu haline gelen, yağından şampuan, saç kremi, duş jeli, krem, genel temizlik, sıvı sabun, kolonya yapılan lavanta bitkisi Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Koku Vadisi projesi ile 52 üretici, 212 dekar araziye ulaştı. Muğla’nın 12 mahallesinde Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği 212 bin lavanta fidesini üreticilere ücretsiz dağıtarak verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla’da 212 dekar araziyi lavanta ile buluşturdu.

12 mahalle 52 üretici 212 dekar arazide lavanta üretiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde 2019 yılında Koku Vadisi projesi çerçevesinde 29 dekar arazisinin 15 dekarına lavanta dikimi, diğer alanlara da diğer tıbbi aromatik bitkilerin dikimini gerçekleştirdi.

Proje ile bölgede lavanta başta olmak üzere Tıbbi-Aromatik bitki tarımı gelişmeye, üretici vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Lavanta tarlalarının oluşturduğu görsel şölen ile oluşan agro turizm ise bölgeye ekonomik olarak da katkı sağladı.

Proje çerçevesinde Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalanarak bölgede lavanta ve diğer tıbbi-aromatik bitkilerin üretim ve pazarlama faaliyetleri kooperatif ile birlikte yürütülmeye başlandı.

Kooperatif ortaklarına Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen lavanta ve diğer tıbbi-aromatik bitki fideleri ücretsiz olarak verildi. Bugüne kadar toplam 12 mahallede 52 üreticiye 212 bin lavanta fidesi dağıtıldı ve 212 dekar arazi lavanta ile buluştu. Lavanta dikimi yapılan 12 mahalle; Yerkesik, Algı, Yenice, Doğanköy, Gülağzı, Yeşilyurt, Çatakbağyaka, Denizova, Akçaova, Kuyucak, Yeniköy, Yenibağyaka

Lavantalardan sıvı sabun, kolonya, duş jeli, krem, şampuan yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticilerin ürettiği ve hasadı yapılan lavantaları Yerel Tohum Merkezi içerisinde kurduğu Distilasyon Tesisi’nde işliyor. Lavantalardan sadece uçucu yağ değil yan mamullere de çevrilmeye başlandı. Şampuan, saç kremi, duş jeli, krem, genel temizlik, sıvı sabun, kolonya gibi ürünler de lavantalardan elde edilerek kooperatifler aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılıyor. İlk etapta Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretime lavanta ürünleri üretimine başlayarak Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA’da satışına başladı.