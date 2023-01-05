Büyükşehir Belediyesi DESKİ ve Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi tarafından 13. kez gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına çalışanlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Farklı tarihlerde 10 defa ve üstü kan bağışında bulunan personel madalya ve berat ile ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi DESKİ ve Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi tarafından 13. kez gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına çalışanlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Farklı tarihlerde 10 defa ve üstü kan bağışında bulunan personel madalya ve berat ile ödüllendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki alt yapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de destek olmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi 13. kez kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Büyükşehir DESKİ personeli ve vatandaşlar katıldı. Kampanyaya Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Denizli Kızılay Kan Merkezi tarafından, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen kan bağışı programlarına katılarak, farklı tarihlerde 10 defa ve üstü kan bağışında bulunan personel madalya ve berat ile ödüllendirildi.

Kan bağışı kampanyası devam edecek

Kan bağışlarına düzenli olarak destek veren Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü’ye de Denizli Kızılay Kan Bağışı Merkezi Organizasyon Birimi Sorumlusu Abdulkerim Gedik tarafından teşekkür belgesi verildi. 13. kez düzenlenen kan bağışı kampanyasının önümüzdeki yıllarda da süreceği ifade eden Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, kampanyaya destek veren Büyükşehir DESKİ personeline, vatandaşlara ve Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.