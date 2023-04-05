Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Çal ilçesinin Hançalar Mahallesi’nde alt yapı atağı başlattı. Vatandaşların modern bir alt yapıya kavuşması için bölgeye 26 bin metre içme suyu hattı döşenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Çal ilçesinin Hançalar Mahallesi’ni modern bir altyapıya kavuşturmak için çalışma başlattı. Çal ilçesinin Hançalar Mahallesi’nde içme suyu hatlarının sık sık arızalandığını ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını tespit eden Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bölgenin içme suyu hatlarının değişmesi için proje hazırladı. Kısa süre önce hayata geçirilen proje ile Hançalar Mahallesi’nde ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yeni nesil, uzun ömürlü polietilen borularla değiştirilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların modern bir alt yapıya kavuşması için bölgeye toplamda 26.000 metre içme suyu hattı döşeyeceği belirtildi.

Vatandaşlar talep etti, Büyükşehir yaptı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, güzeller güzeli Denizli’nin 19 ilçesi 616 mahallesinde vatandaşların neye ihtiyacı varsa gidermek için gece gündüz gayret ettiklerini söyledi. Hançalar Mahallesi’nde ömrünü tamamlayan altyapı nedeniyle sık sık içme suyu hatlarında patlaklar yaşandığını, bu nedenle vatandaşların altyapı çalışması talebi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızın bu sıkıntısını çözmek için projemizi tamamlayıp eski içme suyu hatlarını yeni nesil borularla değiştirmeye başladık. İnşallah yeni hatlarımız uzun yıllar boyunca Hançalar’a hizmet edecek. Denizli’mizin dertleriyle dertlenmeye, şehrimize güzellikler katmaya devam ediyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.