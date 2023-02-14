Antalya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinden kente gelen depremzedelerin Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ndeki giyim bankası ve AFAD Koordinasyon Merkezine ücretsiz ulaşımını sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinden kente gelen depremzedelerin Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ndeki giyim bankası ve AFAD Koordinasyon Merkezine ücretsiz ulaşımını sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgelerinden Antalya’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferberlik halinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi hem deprem bölgesine yardımları ulaştırmak hem de kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından Antalya’ya gelen depremzedelerin kaldıkları yerlerden Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ndeki giyim bankası ve Meltem’deki AFAD Merkezine ulaşımını sağlıyor. Depremzede vatandaşlar için Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Muratpaşa KYK yurdu önünden ve Karpuzkaldıran’dan ücretsiz ring seferleri başlatıldı. Gün boyu hizmet veren ring seferleri ile dileyen depremzedeler, temel ihtiyaç malzemelerini karşılaması için Cam Piramit’e, Doğu Garajı Kültür Merkezi’ne veya kayıt işlemleri için Antalya Spor Salonu içerisindeki AFAD Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılıyor.

"Beşik gibi sallandık"

Kahramanmaraş’tan gelen 21 yaşındaki depremzede Elif Beyza, şunları söyledi: “Yatağım beşik gibi sallandı, çok şiddetli sarsıldık. Hepimiz çok korktuk. Maraş’ta 3 -4 gün çadırda kaldık ama çok soğuktu. Çok şükür Antalya’ya geldik. Şimdi biraz rahatız, ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Kahramanmaraş Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi’nde öğrenciyim, okullar kapandı ne olacağını bilmiyorum. Deprem zaten çok acı veriyor, okulumdan da uzak kalacağım için üzülüyorum.”

Antalya’ya gelince günler sonra sıcak bir uyku uyuyabildiklerini söyleyen Zeynep Yanık, “Büyük bir uğultu sesiyle beraber şiddetli şekilde sallanmaya başladık. Kıyamet günü geldi dedim. Maraş’ta evler dükkanlar hepsi yıkıldı. Bütün halkımız enkaz altındaydı. Bunları görünce ağladım. Geçen gece Antalya’ya geldik. Günler sonra burada sıcacık bir uyku uyuduk çok mutlu olduk. Allah bize yardım eden herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.

"Giysi bağışları Doğu Garajı’na"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde oluşturduğu giyim mağazası iye depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Deprem bölgesinden Antalya’ya gelen afetzedeler giyim ihtiyaçlarını buradaki mağazadan karşılayabiliyor. Depremzedelerin oluşturduğu ihtiyaç listeleri görevli personel tarafından anında temin ediliyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yardımseverlerin kullanılabilir durumdaki giysi bağışlarını Doğu Garajı Giyim Mağazası’na bağışlayabileceğini söyledi.

"İhtiyaçlar karşılanıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi’nde de Antalya’ya ulaşan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Gönüllü vatandaşların yardımlarıyla toplanan temel ihtiyaç malzemeleri depremzedelerin ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Özenli bir şekilde hazırlanıp paketlenen ihtiyaçlar bekletilmeden depremzede vatandaşlara teslim ediliyor.