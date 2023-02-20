Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’ya gelen depremzedelere yönelik farklı projeleri hayata geçiriyor. Su ücretlerinin ödenmesi başta olmak üzere sağlık, kuaförlük, kısa mola hizmeti, psikolojik destek, yeni doğan çantası, çocuk atölyeleri, ev tamiratı, tadilatı gibi birçok farklı desteği hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak mobil etkinlik çadırı kurarak depremzedelerin yoğun olduğu KYK bölgesinde vatandaşlara çeşitli etkinlik fırsatları sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’ya gelen depremzedelere yönelik farklı projeleri hayata geçiriyor. Su ücretlerinin ödenmesi başta olmak üzere sağlık, kuaförlük, kısa mola hizmeti, psikolojik destek, yeni doğan çantası, çocuk atölyeleri, ev tamiratı, tadilatı gibi birçok farklı desteği hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak mobil etkinlik çadırı kurarak depremzedelerin yoğun olduğu KYK bölgesinde vatandaşlara çeşitli etkinlik fırsatları sunuyor.

Etkinlik çadırı depremzedelerin yoğunlukta olduğu KYK bölgesine kuruldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Kötekli Mahallesinde bulunan KYK yurtlarında yaşayan depremzede vatandaşların etkinliklere ulaşımının kolay olması için bölgeye mobil etkinlik çadırı kuruldu. Özellikle çocuklara yönelik farklı birçok etkinliğin düzenleneceği çadırın dışında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde de çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde haftanın her günü masa tenisi, satranç, oyuncak yapımı, el sanatları, resim vb. aktiviteler düzenlenecek.