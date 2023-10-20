Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde depremden etkilenen çiftçiler için sulama sistemi desteği verildi.

Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması programı kapsamında yapılan Afet Bölgesi Tarımsal Sulama Projesi’nce destekten Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı ve İslahiye’de meyve ile sebze yetiştiriciliği yapan ve sulama sistemi zarar gören 150 çiftçi yararlandı.

Bölgede tarım faaliyetlerinin devam etmesi ve üretimin modern imkanlarla sürmesi için hazırlanan destekle 75 çiftçiye yağmurlama sulama sistemleri, 75 çiftçiye ise damlama sulama sistemleri dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Alet Ekipman Parkı’nda Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı ekiplerince yapılan dağıtımda 10 dekarlık tarımsal ürün yetiştirme alanında bulunan çiftçilerin yararlandığı destek ile bin 500 dekarlık arazinin modern sulama sistemleriyle sulanarak üretimin arttırılması amaçlanıyor.

Çiftçiler destek için teşekkür etti

Destekten yararlanan Nurdağı Sakçagözü Köyü’nden Bedir Kaya, zararın karşılanması için projenin önemine değinerek, “Bu destek yaralarımıza merhem oluyor. Bu sulama boruları, depremde hasar alan sulama sistemimizin yerine koymada yarar sağladı. Burada bize sulama borusu harici, gübre, mazot destekleri katkı sağladı üretimimize. Depremden sonra Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fatma Şahin hep yanımızda oldu. 10 dönümlük bir yağmurlama sistemi desteği alıyorum şimdi. Bu imkanı tanıyanlardan teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi akıllı sulama sistemi yapıyor, bilgi veriyor.”

Çiftçi Abdullah Kılıç ise desteğin deprem ile oluşan zararın bir kısmının Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle karşılandığını aktararak, “Tarım ve sanayinin gelişmesi lazım. Devletimizin, milletimizin ve belediyemizin yaptığı destekler için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi deprem öncesi ve sonrası çiftçiye destek vermeyi sürdürüyor. 20 gün sonra buğday ekimi başlayacak. Verilen mazot desteği ile ekimlerimizi yapıyoruz. Deprem sonrası gübre desteği de almıştım. Deprem ve pandemide gördük ki tarım ve gıda önemli. Tarımsal ekipmanlar gönderdi mağdur çiftçilerin kullanması için buraya Büyükşehir Belediyesi. Bu da güzel bir çalışma” diye konuştu.