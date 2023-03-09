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Programda Doç. Dr. Mehmet Göktaş da asrın felaketinde yaşamlarını yitiren deprem şehitlerini dualarla andı. Yaklaşık 2 saat süren programda deprem şehitlerinin aziz ruhlarına ithafen dualar edildi, ilahiler seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum İl Müftülüğü’nün işbirliğinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye Birincisi Hafız Abdullah Arfat ve Hafız Muhammet Burak Dağ’ın Kur’an Tilaveti vatandaşları duygulandırdı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum İl Müftülüğü ile birlikte düzenlediği “Kur’an Tilaveti ve Dua Gecesi” adlı programla asrın felaketinde Hakk’a yürüyen deprem şehitlerini saygıyla andı.

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