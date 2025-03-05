Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında da şehirde temizlik ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, park bahçeler, peyzaj düzenlemeleri ve mıntıka temizliği ile Kayseri’yi daha yeşil, temiz ve konforlu hale getiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, kış aylarında da şehirdeki bakım, onarım ve düzenleme faaliyetlerini titizlikle yürütmeye devam ediyor. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, dört mevsim boyunca şehri daha temiz, daha yeşil ve daha konforlu hale getirmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bu kapsamda ekipler, Askeri Hastane Caddesi kavşağında peyzaj düzenlemesi yaparken, bu çalışma, hem görsel açıdan şehre değer katacak hem de vatandaşların daha temiz ve estetik bir çevrede vakit geçirmelerini sağlayacak. Ayrıca, Erciyes Mıntıka Temizliği ve üniversite acil önü buz temizliği gibi alanlarda da kışa özel önlemler alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ek hizmet binasında arşiv evraklarının taşınması gibi lojistik çalışmalara da devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bu düzenleme ve temizlik faaliyetleri, şehri daha yaşanabilir hale getirmek için büyük önem taşıyor.