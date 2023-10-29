Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yıldönümünü; yaptığı araştırmalar ve yazdığı kitaplarla şehrin en değerli şahsiyetlerinden olan Aydın Ayhan adına kütüphane açarak kutladı. Kuvayı Milliye Kütüphanesi Aydın Ayhan Kitaplığı’nın açılışı, Cumhuriyet’in 100. yılına yakış bir şekilde gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında; Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi ile Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi gibi dev eserleri hizmete alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Karesi İlçesi’ne bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde gerçekleştirdiği sokak sağlıklaştırma işlemleri kapsamında restore ettiği tarihi binayı, şehrin önemli değerlerinden Aydın Ayhan’ın adını vererek kütüphaneye dönüştürdü. Aydın Ayhan’ın uzun yıllardır topladığı belgeler ve kitaplığının bulunduğu Kuvayı Milliye Kütüphanesi Aydın Ayhan Kitaplığı’nın açılışı, Cumhuriyet’in 100. yılına yakış bir şekilde gerçekleştirildi.

Programa, Başkan Yücel Yılmaz ve Araştırmacı Yazar Aydın Ayhan’ın yanı sıra; Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Yazdığı kitapların çoğu gerçek hikâyelerden oluşuyor

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında kendisi adına böyle bir kütüphane açıldığı için gurur duyduğunu belirten Araştırmacı Yazar Aydın Ayhan, Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek “Balıkesir’de büyüdüm, Balıkesir benim memleketim. Öğrenciliğim boyunca bütün işim kitap okumaktı. O zaman çok eski kitaplar vardı. Okudukça öğrendim. Çocukken annelerimizle yaşlı hanımlara oturmaya giderdik. Orada da tek bir mevzu vardı; seferberlik yılları, Kurtuluş Savaşı, işgal yıllarıydı. Biraz daha büyüyüp, kahvehanelere gitmeye başladığımızda genç olduğumuz için kapının kenarındaydı oturduğumuz yerler. Daha ilerimizde yüksekçe bir yerde gaziler otururdu. 10-12-15 sene esaret çekmiş insanlar bunları anlatırlardı bize. Yazdığım kitapların çoğu orada dinlediklerimden. Özellikle Çanakkale hikâyeleri. Çok değişik şeylerle karşılaştım. 1953’te Sındırgı’dan Balıkesir’e geldik. Bir evin üst katını kiraladık. Alt katta ev sahibimiz oturuyordu, Şemsi nene. Hiç dışarıya çıkmazdı. Çanakkale’ye giderken kocası ona sımsıkı sarılarak karıcığım gençsin, güzelsin. Ne olur ben gelene kadar sokağa çıkma demiş. 1957’de cenazesi çıktı o evden. Biz, bunlarla büyüdük. Belge olmadan tek kelime yazmamaya çalışırım. Atatürk’ün, Sakarya Meydan Muharebesi’nde Vehbi Bolak’a yolladığı 13 tane harp raporu var, kitaplığımızda onlar da var. Bunun yanı sıra birçok orijinal belge de kitaplığımızda yer alıyor.” dedi.

Büyükşehir, tarihi yapılara sahip çıkıyor

Cumhuriyet’in 100’üncü yaşının kutlandığı bu anlamlı günde; Kuvayı Milliye Kütüphanesi Aydın Ayhan Kitaplığı’nı şehre kazandırmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Şu anda il genelinde tamamladıklarımız da dâhil olmak üzere 300 binada çalışmalar yürütüyoruz. Bu işe ciddi bir bütçe ayırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak; 26’sı tescilli olmak üzere toplam 48 yapının bulunduğu bu bölgede; kapsamlı bir sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışması gerçekleştirdik. “Kuvayı Milliye Kütüphanesi Aydın Ayhan Kitaplığı” olarak şehrimizin kültür hayatına kazandırdığımız bu yapı da, onlardan birisi. Her binamız bittikten sonra gerçekten sahip çıkacak, işlevi olacak şekle dönüştürüyoruz.” dedi.

“Balıkesirli olmaktan gurur duyuyorum”

Aydın Ayhan Hoca’nın, Balıkesir’in tarihi olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Hep arzu ediyordum, ona güzel bir bina yapalım. Kuvayı Milliye Kütüphanesi Aydın Ayhan Kitaplığı adı altında başladık. Daha da geliştireceğiz. Onun anlatmasını istediğim çok hikâye var. Balıkesir’in devletleşen bir mücadele ruhu var; Kuvayı Milliye ruhu. Aslında satır aralarında hep şöyle deniyor; ilham ışığı olan şehir, Kuvayı Millîye Şehri. Burada devletleşen bir mantıkla Kuvayı Milliye Hareketi yürütülüyor. Bunun çok iyi bilinmesini istiyoruz. Önce kendi çocuklarımız, Balıkesirliler ve sonra Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Tarihini bilen, kadim şehrine sahip çıkabilenin ileride diğer şehirlerden daha güçlü olacağı ortadadır. Balıkesir’in yerlisiyim, Balıkesirli olmaktan gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, o günkü mebuslarımıza hepsine şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Kütüphaneler şehrin hafızasıdır

Kütüphanenin ismini çok anlamlı bulduğunu ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Kuvayı Milliye Kütüphanesi Aydın Ayhan Kitaplığı. Şehirlerin hafızası çok önemlidir. Hafızanızı diri tutabiliyor ve bunu geleceğe yansıtabiliyorsanız bu şehirler için büyük bir zenginlik kaynağı olacaktır. Aydın Ayhan Hocama çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir zenginliği şehrimizle paylaştığı için. Emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu anlamlı hizmetin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Araştırmacı Yazar Aydın Ayhan Balıkesir’in kıymetlisi

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; şükranla, rahmetle ve minnetle yâd ederek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur “20 yıllık birikimimizle, Türkiye’nin yeni yüzyılını bütün milletimiz ve genç kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Balıkesir Kuvayı Millîye Şehri. Kuvayı Milliye Ateşinin Alaca Mescit’ten ilk yakıldığı yer. Vatan müdafaasında önemli bir rolü olan şehirlerimizden bir tanesi. Şehrimizin hafızası ve şehrimizin kıymetli değerlerinden bir tanesi olan Aydın Ayhan Hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle tarihi bir sokakta sağlıklaştırma işlemi yapan Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Balıkesir’e yakışan kütüphane

Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın gururu ve heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Şehirlere ruh veren; tarihidir, geçmişidir, kültürüdür. Kadim şehir, tarih şehri, medeniyet şehri, kültür şehri derken bunun sözde değil, icraat ve faaliyetlerde de görülmesi çok anlamlı oluyor. Bu sokakta arkamıza baktığımızda işte bu söylediklerimi görüyoruz. Şehrin geçmişini ve kimliğini görüyorsunuz. Bu anlamda yapılan hizmet çok anlamlı. Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir olarak nam salan şehrimizi bu gibi çalışmalarla tarihi kimliğiyle gelecek nesillere çok güzel bir şekilde aktaracağız. Kültürümüzün en güzel yansıması, kütüphaneler ve tarihi eserler. Kıymetli hocamız Aydın Ayhan Kitaplığının açılışını yapıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından ‘Kuvayı Milliye Kütüphanesi Aydın Ayhan Kitaplığı’nın açılış kurdelesi kesildi. Hep birlikte kütüphaneyi Araştırmacı Yazar Aydın Ayhan ile birlikte gezerek bilgi alan protokol üyeleri, hatıra defterini imzaladı.