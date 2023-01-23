Antalya Büyükşehir Belediyesi, sevgiyi paylaşmak ve sevginin tüm unsurlarına dokunmak amacıyla 11-12 Şubat tarihlerinde ‘Cumhuriyet Sevgi Meydanı’ etkinliği gerçekleştirecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sevgiyi paylaşmak ve sevginin tüm unsurlarına dokunmak amacıyla 11-12 Şubat tarihlerinde ‘Cumhuriyet Sevgi Meydanı’ etkinliği gerçekleştirecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ilki 2021 yılında gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinliği bu yıl ikinci kez 11-12 Şubat tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sevgiyi paylaşmak ve sevginin tüm unsurlarına dokunmak amacıyla düzenlenecek etkinlik öncesi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz başkanlığında, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Türk Hava Kurumu, AKUT, Tema Vakfı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, LÖSEV, AFAD, Yeşilay, Orman Bölge Müdürlüğü gibi kurumların yanı sıra büyükşehir belediyesinin ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda ‘Cumhuriyet Sevgi Meydanı’ etkinliğinde STK ve kamu kurumlarının ne gibi faaliyetler yapacağı ve yapılacak etkinliklere ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

"Farkındalık oluışacak"

Okan Yavuz, bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri ‘Cumhuriyet Sevgi Meydanı’ etkinliği ile tüm kurum ve kuruluşlarla ortak bir payda da buluştuklarını söyledi. Tüm sevgilere dokunmak istediklerini söyleyen Okan Yavuz, “Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinliklerimiz ile birlik beraberlik adına yardımlaşma, paylaşmanın ön plana çıkartılacağı bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü’nü daha anlamlı kılmak adına; hayvan sevgisi, doğa sevgisi, çocuk sevgisi, insan sevgisi gibi sevginin tüm unsurlarına dokunmak istiyoruz. Etkinliğimizde tüm katılımcıların çalışmalarını paylaşarak farkındalık oluşturacağız” dedi.

"Etkinlikler"

Cumhuriyet Sevgi Meydanı’nda oluşturulacak sahnede mini konserler ve gösteriler düzenlenecek, çocuklar için mini disko, sahne etkinlikleri, oyunlar, çocuk gösteri ve çizgi film gösterimleri olacak. Kızılay kan bağışı alacak, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara fidan dağıtarak orman yangınlarına yönelik bilgilendirmeler yapacak. AKUT ve AFAD acil yardım teknikleri bilgilendirmesi ve mini oyunlar, Yeşilay tüm bağımlılık türlerine karşı bilinçlendirme sunumları gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mini spor alanları kurarak spora dair sevgiyi pekiştirecek. Halka hizmet faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, sevgi ve dayanışmanın önemi vurgulanacak.