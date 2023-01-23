Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde hafriyat kamyonlarını otomasyon sitemi ile uydudan takip ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, belirlenen 9 adet hafriyat döküm alanı haricinde döküm yapılmasını önlemek için hafriyat araçlarına araç takip cihazı uygulaması getirdi. İl genelinde 1178 hafriyat aracı otomasyon sistemine kaydedilirken kamyonlar 7/24 otomasyon sisteminden takip ediliyor.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde hafriyat kamyonlarını otomasyon sitemi ile uydudan takip ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, belirlenen 9 adet hafriyat döküm alanı haricinde döküm yapılmasını önlemek için hafriyat araçlarına araç takip cihazı uygulaması getirdi. İl genelinde 1178 hafriyat aracı otomasyon sistemine kaydedilirken kamyonlar 7/24 otomasyon sisteminden takip ediliyor.

9 Milyon 328 Bin ton hafriyat atığı bertaraf edildi

Muğla il genelinde 9 hafriyat döküm alanında 2015 yılından bu güne kadar 644 bin 262 defa döküm hizmeti verildi. Toplam 9 milyon 628 bin 838 ton hafriyat atığı bertaraf edildi. 2022 yılında ise 2 milyon 774 bin 25 ton hafriyatın bertarafı sağlandı.