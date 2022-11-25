Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi. Eğitimler sonunda sınavı başarıyla tamamlayan personeller, sertifikalarını almaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi. Eğitimler sonunda sınavı başarıyla tamamlayan personeller, sertifikalarını almaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından personellere verilen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Daha verimli ve kaliteli bir hizmet anlayışıyla personellere olan eğitimlerini yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan özel güvenlik personellerine Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gerçekleştirdi. İş kazası, işçi güvenliği, ilk yardım ve hijyen eğitimi olmak üzere bir dizi eğitim alan personeller, eğitimler sonunda girdikleri sınavı başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını almaya hak kazandı. SGM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimler, İş Güvenliği Uzmanı Deniz Tunçbilek ve Büyükşehir Belediyesi Polikliniği Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Esra Gökırmak tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Belediyemiz bünyesinde görev yapan özel güvelik görevlilerimiz, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almıştır. 21-24 Kasım tarihleri arasında ilgili tüm personellerimize gerçekleştirilen eğitimlerde, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, tehlikeli durumlar, kişisel koruyucu donanımlar, Ekranlı çalışmalarda ergonomi, elle taşıma işleri, yangınla mücadele, acil durumlar, güvenlik ve sağlık işaretleri, ilk yardım, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi bir çok alanda eğitimler verilmiş ve eğitici videolarla süreç tamamlanmıştır. Akabinde gerçekleştirilen sınavı başarıyla tamamlayan personellerimize, sertifikaları takdim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.