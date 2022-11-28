Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların daha kaliteli, ulaşılabilir hizmet almasını sağlamak için çalışıyor. ‘Ailemizin numarası’ sloganıyla vatandaşların taleplerini karşılayan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 444 4801 numaralı çağrı merkezi, 2014 yılından bu yana 4 Milyon 304 Bin 74 çağrıyı yanıtladı. Ayrıca 837 Bin 667 de iş emri oluşturan Çağrı Merkezi çalışanları işleri yüzde 99 oranında sonuçlandırarak vatandaşa geri dönüş yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların daha kaliteli, ulaşılabilir hizmet almasını sağlamak için çalışıyor. ‘Ailemizin numarası’ sloganıyla vatandaşların taleplerini karşılayan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 444 4801 numaralı çağrı merkezi, 2014 yılından bu yana 4 Milyon 304 Bin 74 çağrıyı yanıtladı. Ayrıca 837 Bin 667 de iş emri oluşturan Çağrı Merkezi çalışanları işleri yüzde 99 oranında sonuçlandırarak vatandaşa geri dönüş yaptı.

2022 yılında 840 bin 670 çağrı cevapladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 444 48 01 Çağrı Merkezi 7/24 hizmet anlayışı ile vatandaşlardan gelen talepleri alırken bu taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere yönlendirip takibini yapıyor. Bu çerçevede Çağrı Merkezi çalışanları, 2022 yılı başından Kasım ayı sonuna kadar toplam 840 bin 670 aramaya cevap verirken vatandaşlardan 2022 yılı içerisinde 142 bin 84 iş emri oluşturdu.

7/24 vatandaşların talepleri alınıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne sadece Muğla’dan değil Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden ulaşılıyor. Herhangi bir konuda çağrı merkezini arayan vatandaşların talebi alınarak gerekli birimlere iletilirken, vatandaşların ismi, kaçta aradığı, hangi konuda aradığı sisteme kaydedilerek gerekli çalışmalar yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, haftanın her günü 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.