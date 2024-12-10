Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASKİ tarafından hayata geçirilecek Kuzeyşehir Atıksu Arıtma Tesisi ile yeni yerleşim alanı olan Kuzeyşehir ve çevre mahallelerin atıksuları, ileri biyolojik arıtma sistemiyle temizlenecek. Tesis ile hem çevre korunacak hem de su kaynakları verimli şekilde kullanılacak.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından planlanıp projelendiren “Kuzeyşehir Atıksu Arıtma Tesisi” ile çevre ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik önemli bir tesis hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu ve sürdürülebilir altyapı hedeflerine katkı sağlayacak tesis, günlük 26 bin 100 metreküp atıksuyu arıtarak doğaya zarar vermeden temizleyecek.

Kuzeyşehir ve çevresi için kalıcı çözüm

Yalangoz Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilmesi planlanan tesis ile bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliğini artırması amaçlanıyor. Kuzeyşehir İmar Bölgesi, Göksuncuk, Yalangoz ve Karacaören mahallelerinde biriken atıksular, modern arıtma yöntemleriyle doğaya zarar vermeden bertaraf edilerek, bölgede yaşayan 145 bin kişiye hizmet verecek. Tesisin tamamlanmasıyla bölgedeki altyapı eksiklikleri kalıcı olarak giderilecek.

8 bin 682 metre kollektör hattı ile sağlam altyapı

Tesisin inşaatı haricinde toplam 8 bin 682 metre uzunluğunda kollektör hattı döşenecek. İmar bölgesi ile birlikte hizmet vereceği mahallelerden gelen atıksular güvenli bir şekilde arıtma tesisine taşınacak. Kurulacak sistem ile altyapının uzun ömürlü ve dayanıklı olması sağlanacak.

Suyun tekrar kazandırılması, çevreye ve doğaya katkı sağlayacak

Bölgeye çevresel ve toplumsal katkılar sağlayan sürdürülebilir proje ile çevresel kirlilik önlenmiş, su kaynakları korunmuş olacak. Sulama suyu elde edilerek doğal kaynaklar daha verimli kullanılacak ve Kuzeyşehir ile çevresindeki mahallelerin yaşam kalitesi artacak.