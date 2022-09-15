Türkiye Bedensel Engelliler Ligi’nde şampiyon olan Sakarya Ampute Takımı’nı makamında ağırlayan Başkan Yüce, “Artık bünyemize bir yeni takım daha dâhil ediyoruz. İnşallah Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Büyükşehir bünyesinde 1. Ligde oynayacak. Bu sene yeni ligde oynayacak takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Ligi’nde şampiyon olan Sakarya Ampute Takımı’nı makamında ağırlayan Başkan Yüce, “Artık bünyemize bir yeni takım daha dâhil ediyoruz. İnşallah Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Büyükşehir bünyesinde 1. Ligde oynayacak. Bu sene yeni ligde oynayacak takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımını makamında karşıladı. Kulüp Başkanı Cemil Yıldırım, beraberinde gelen heyet ve sporcuları ağırlayan Yüce, Türkiye Bedensel Engelliler Ligini şampiyon tamamladıkları için tüm sporcuları tebrik etti. Yüce, ziyaret sırasında yaptığı görüşme sonunda takımın artık Büyükşehir bünyesinde, Büyükşehir armasıyla mücadele edeceğinin müjdesini paylaştı. Ampute takımı artık Sakarya’yı 1. Lig’de temsil edecek.

Sakarya’nın her spor dalında var olması için sağlam bir alt yapı oluşturduklarını belirten Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizde çok büyük bir potansiyel var. Kültürel ve sportif anlamda 27 branşta 5 bine yakın sporcuyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi temsil ediyoruz. Artık bünyemize bir yeni takım daha dâhil ediyoruz. İnşallah Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Büyükşehir bünyesinde 1. Ligde oynayacak. Bu sene yeni ligde oynayacak takımımıza başarılar diliyorum” dedi.