Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi 2019 yılından bugüne kadar 4 bin 262 kişinin iş sahibi olmasını sağladı, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi de 813 kişiye psikolojik destek hizmeti verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturarak istihdama destek oluyor. Firmaların personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan merkez görevlileri, işe alım sürecinin takibini de gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor.

İstihdam ve Kariyer Merkezi’nde verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, ’kişisel ve kurumsal eğitimler’, ’özgeçmiş oluşturma’ gibi konularda da iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. Merkez kurulduğu günden bugüne kadar 4 bin 262 kişiyi işe girmesini sağladı. Sadece 2023 yılında bin 79 kişi Kariyer Merkezi sayesinde iş buldu. 5 bin 789 kişi de firmalara yönlendirildi.

“Bir insanın hayatına dokunmak her şeyden önemli”

İstihdam ve Kariyer Merkezi’nin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İstihdam ve Kariyer Merkezi ile iş arayanlar ile işçi arayanlar arasında aracı oluyoruz. Uygun işçi ile işvereni bir araya getirip istihdama bu şekilde katkı sunuyoruz. Bir kişinin bile hayatına dokunmak bizim için çok önemli. İstihdam ve Kariyer Merkezimiz hakikaten büyük bir samimiyetle, iyi niyetle çalışan bir birimimiz. İstihdam noktasında birçok firmalarımız da destek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Gayemiz tüm hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğunu sağlamak. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Evde psikolojik danışmanlık hizmeti

Samsun Büyükşehir Belediyesi ayrıca evde psikolojik danışmanlık hizmetiyle yalnız yaşayan yaşlı ve fiziksel engeli bulunan vatandaşlara da destek oluyor. Bu hizmetten 2019-2022 yılları arasında 503 kişi yararlanırken, bu yıl ise 310 kişi faydalandı. Büyükşehir Belediyesi’nin Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM)’e gelen 160 vatandaş da uzmanlarla yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Belirli aralıklarla vatandaşları evlerinde ziyaret edip tavsiyelerde bulunan psikologlar, kliniksel tedavi gereken durumlarda ise hekime psikiyatriste yönlendiriyor. Psikolojik destek hizmeti alan Canik ilçesi Dereler Mahallesi’nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Birsen Sarı, hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 43 yıllık eşinin vefat etmesinin ardından 2011 yılında İstanbul’dan Samsun’a gelen Birsen Sarı’yı Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi psikoloğu Nursena Güngörmez belirli periyotlarda ziyaret ediyor. Yaşlı kadın ile bir süre sohbet eden Güngörmez ziyaret sonunda yaşlı kadının Almanya’da yaşayan kızı ve Antalya’da yaşayan oğlu ile telefonla görüntülü olarak konuşmasını sağladı. Çocukları ile görüntülü olarak görüşen Birsen Sarı, büyük mutluluk yaşadı.

"Onlar gelince çok mutlu oluyorum"

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin her zaman yanında olduklarını belirten Birsen Sarı, “Ziyaretime geldiklerinde çok mutlu oluyorum. İyi ki hep yanımdalar. Ekipler geldiğinde sohbet ediyoruz. Onları görünce günüm bayram oluyor. Bugün telefonla görüntülü olarak çocuklarımla konuştum. Sürpriz için de çok teşekkür ederim. Gerçekten hiç beklemiyordum. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun” diye konuştu.

Ziyaretler sürecek

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Psikolog Nursena Güngörmez ise “Birsen teyzemizi belirli aralıklarda evinde ziyaret ediyoruz. Ben ona sürpriz yapıp çocuklarıyla görüştürdüm. Çok mutlu oldu. Onun mutluluğu beni de sevindirdi. Ayrıca kendisiyle yaşadığı problemlere ilişkin çeşitli tavsiyelerde de bulundum. Sık sık ziyaretine gideceğim” şeklinde konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Birsen Sarı’ya psikolojik destek hizmetinin yanı sıra, evde temizlik, sağlık, diyetisyen ve fizyoterapi hizmetinin de sunulduğu belirtildi.