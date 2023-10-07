Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yerel yönetim faaliyetleri ile halka direkt olarak hizmet gerçekleştirirken, öte yandan yapılan bilimsel araştırma ve makalelere de destek olarak halka hizmeti dolaylı olarak sürdürüyor.

Halka hizmet çizgisinde adeta sınır tanımayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinden Hizmet Alan Yaşlıların Sağlık Durumları ve Organ Bağışına Yönelik Tutumları’ başlıklı çalışma için merkezde araştırma yapılmasına imkân tanıdı.

Hizmetin her türü büyükşehirde

Hizmetin her türü ile çalışmalarını sürdüren ve tüm kurum, kuruluşları ile vatandaşlara hizmet etmek ve şehre katkı sağlamak için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği hizmetlerle kimi zaman bilimsel araştırma ve makalelere konu olurken, kimi zaman da araştırmacı akademisyenlerin de taleplerini geri çevirmeyerek bünyesindeki kurum ve kuruluşlar aracılığı ile destek oluyor. Bu doğrultuda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde araştırma yapılmasına izin verilirken, gerçekleştirilen araştırma sonuçları da Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne konu olarak bilime ve vatandaşlara katkı sağladı.

Araştırma sonucunda yaşlı yaşam merkezlerinin arttırılmasının faydalı olacağı belirtildi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İskender Gün ile Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Diyetisyen Elif Alp tarafından yapılan araştırmada, yaşlı yaşam merkezlerinin sayısının arttırılmasının bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlayacağı sonucuna da ulaşıldı.