Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde önemli bir başarı sağlayarak Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir belediyesi bilek güresi sporcusu Akif Can Filiz, elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 25-29 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılan Filiz, şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. U23 kategorisi 80 kilogramda şampiyonaya katılan başarılı sporcu, elde ettiği bu sonuçlarla birlikte Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Filiz, “Sıkı bir antrenman süreci geçirdik ve şampiyonada iyi bir sonuç aldık. Burada aldığımız sonuçlarla Milli takım bünyesinde Avrupa Şampiyonası’na gideceğiz. Orada da elimden gelenin en iyisini yaparak, hem şehrimize hem de ülkemize bir şampiyonluk armağan etmek istiyorum” dedi.