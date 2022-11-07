Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Uluslararası Gençlik Buluşması’ projesi çerçevesinde Berlin’den gelen gençleri ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Uluslararası Gençlik Buluşması’ projesi çerçevesinde Berlin’den gelen gençleri ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi tarafından finanse edilen “Uluslararası Gençlik Buluşması” projesi bünyesinde Berlin’den gelen 25 genci misafir etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, gençlerle sohbet ederek, büyükşehir belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği projeleri anlattı. Proje çerçevesinde Antalya’ya gelen gençler, farklı uluslardan gençlere yönelik kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalara katılacak. Gençler, Antalya ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret ederek, gençler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak.