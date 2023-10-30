Sivas’ta gerçekleştirilen Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor fırtınası esti.

Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 3 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor da takım halinde zirvede yer aldı. 42 ilden 520 sporcunun katıldığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Emre Lale tek erkeklerde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Tek kadınlarda yine Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Özge Bayrak Bağcı Türkiye şampiyonu olurken, çift erkeklerde Serhat Salım altın madalya kazandı. Şampiyonada ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Serdar Koca çift erkeklerde Türkiye ikincisi okurken, Özge Bayrak Bağcı çift kadınlarda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Sporcuları 5 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece kulüpler sıralamasında Türkiye şampiyonluğu kupasının sahibi oldu.

Elde edilen başarılı sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 3 sporcusu ve 1 antrenörü de Milli Takım’a davet edildi. Bursa Büyükşehir Belediyespor’un Türkiye şampiyonu olan sporcuları Özge Bayrak Bağcı, Emre Lale ve Serhat Salım, 6-8 Kasım 2023 tarihleri arasında Azerbaycan’da yapılacak olan Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası’na katılacak olan Milli Takım kadrosunda yer alacak. Bu arada organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor’un Antrenörü Samet Koyun da Milli Takım Teknik ekibinde yer alacak.