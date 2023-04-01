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AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 24. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 Nisan 2023 Pazar günü Hekimoğlu GCT Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.

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