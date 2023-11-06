Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla ilin en büyük ilçesi Nazilli Uğur Mumcu Parkı’nda geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirilen Park Kafe, vatandaşların uğrak mekanı oldu. Uğur Mumcu Parkı içindeki Park Kafe’nin huzurlu ortamında içeceklerini yudumlamaya gelen vatandaşlar öğle saatlerinde de büyükşehir belediyesinin yemek hizmetlerinden yararlanıyor.

Kaliteli, lezzetli, ekonomik yemekler ve güleryüzlü hizmet için her gün Park Kafe’nin restoran kısmına gelen vatandaşlar tatlısından çorbasına, etli yemeklerinden salatasına kadar özenle hazırlanmış yemeklerden 50 TL gibi bir fiyatla doyasıya yiyebiliyor. Park Kafe dışında aynı yemekleri daha fazla ücrete yiyebileceklerini ifade eden vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Tost fiyatına dört dörtlük yemek yiyoruz”

Kentin merkezinde ve en fazla uğranılan bir alanda yer alan Park Kafe’ye hesaplı çay içmenin dışında haftada 3-4 kez karnını doyurmak için geldiğini ifade eden vatandaşlar, Park Kafe’de verilen hizmetlerden memnun olduklarını, yiyecek ve içecek ücretlerinin de makul fiyatlarda olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Herkese tavsiye ederim”

Yemeklerin lezzeti ve personelin hizmetinden çok memnun kaldığını ifade eden Suat Sabucalı, “Fiyat olarak da yemeklerin lezzetiyle de personelin hizmetiyle de çok memnunuz. Herkese tavsiye ederim” dedi.

“Benim için bulunmaz nimet”

Kolay kolay yemek beğenmediğini ifade eden yaşlı Tahsin Koçak, “Kızım İstanbul’da oturuyor. Ben Nazilli’de yalnız yaşıyorum. Ben kolay kolay yemek beğenmem. Evde yemek yapmıyorum ve yemeğimi burada yiyorum. Bana misafir gelen kızımı da getirip burada ağırladım. Kızım yemekleri ve hizmeti çok beğendi. Benim doğru ellerde emanet olduğumu gördü. Hizmetten çok memnunum. Yalnız da yaşadığım için benim için bulunmaz nimet” dedi.

“Yemekler gayet güzel”

Babasından ayrı İstanbul’da yaşadığını ve arada babasını ziyarete geldiğini ifade eden İlknur Karhan, “Babam yalnız yaşadığı için açıldığından beri son iki aydır buradan yemek yiyor. Yemekler gayet güzel. Ben buradan Özlem Çerçioğlu Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi daha önce annemin böreğini yemişti. Şimdi de biz onun yemeklerini yiyoruz. Normalde yemek hizmeti self servis şeklinde. Ama babam gibi yaşlılara kendi elleriyle hizmet ediyorlar. Servisten, yemeklerden ve en önemlisi fiyatından çok memnunuz. Başka bir yerde hem bu kalitede hem bu lezzete hem de bu kadar uygun fiyata yiyemeyecek” dedi.