Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 9. Mersin CNR Kitap Fuarı kapsamında açtığı stant yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca stantta kitapseverle bir araya gelen yazarlar, hayranlarıyla hem söyleşi yaptı, hem de kitaplarını imzaladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen ’9. Mersin CNR Kitap Fuarı’na Mersinlilerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi. Birbirinden kıymetli yazarların ağırlandığı fuarda Büyükşehir Belediyesinin standı da yoğun ilgi gördü. Yenişehir CNR Fuar Alanı’nda birbirinden değerli konuklara yer veren Büyükşehir Belediyesi, Ayşe Yetmen, Prof. Dr. Nurdan İnan, Erkan Özaydın ve Uğur Pişmanlık’ı da ağırladı. Kitapseverle Büyükşehir Belediyesinin standında bir araya gelen yazarlar, hayranlarıyla hem söyleşi yaptı, hem de kitaplarını imzaladı.

"1982 yılında yaptığımız araştırmayı kitap haline getirdik"

Mersin Sanat Edebiyat Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü Erkan Özaydın, Büyükşehir Belediyesinin böyle bir etkinliği desteklemesinden ve fuarda yer almasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kitabında bahseden Özaydın, Toroslar’ın Karatepeli bölgesinde öğretmenlik yapan Ali Rıza Yalgın’ın notlarını, bölgeyi gezerek takip ettiklerini ve bir araştırma kitabı oluşturduklarını belirtti. Bir ekip olarak 1982 yılında yaptıkları araştırmayı Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kitap haline getirdiklerini anlatan Özaydın, bölgenin yaşam biçimi, kültürü, mimarisi, eğitimi gibi pek çok noktayı da aktardıklarını vurguladı.

"Kitapta kısaca bir Türkiye panoraması çiziyoruz"

Yazar Ayşe Yetmen de kitabında Celal Özsarı’nın Tarsus’tan İstanbul’a uzanan hayatını anlattığını söyledi. Kitapta dönemin izlerinin yer aldığını vurgulayan Yetmen, "Ayrıca kitabın içeriği bir müzik tarihini de anlatıyor. Türkiye’deki eğlence yerlerini, sosyal hayatını, eğitimini anlatıyoruz. Kitapta kısaca bir Türkiye panoraması çiziyoruz" ifadelerine yer verdi.

’Bir Perküsyon Ustası Celal Özsarı’ isimli kitabın yazılma serüvenini anlatan Celal Özsarı ise Yetmen’in kendisini teşvik ettiğini söyledi. İlk başlarda zorlandığını, ama annesinden de yardım alarak anılarını kaleme almaya başladığını belirten Özsarı, "Ayşe hanım ilk yazdığım metinden sonra, ‘bu çok güzel, sen bunu başaracaksın, devam et’ dedi. Yine Ayşe Hanım’ın gayretiyle, kitabımızın basılması için Başkanımız Vahap Seçer ile temasa geçildi. Ondan sonra gönderdiğimiz örnekler incelendi ve basılmaya değer görüldü" diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.