Samsun Büyükşehir Belediyesi yapılan denetimler sonucunda Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) çevresel yönetim sistemine uygunluğunu doğrulayan TS EN ISO 14001:2015 sertifikası almaya hak kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması için başlattığı çalışmalar tamamlandı. Yapılan yoğun çalışmalar doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) çevresel yönetim sistemine uygunluğunu doğrulayan TS EN ISO 14001:2015 sertifikası almaya hak kazandı. Sertifika başkanlık makamında Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e takdim edildi.

“Her zaman ‘Yaşanabilir ve yeşil Samsun’ diyoruz”

Bu sertifikanın Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyetin bir simgesi olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ekolojik dengeyi koruyan, yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre oluşturmayı hedefleyerek hizmetlerine yön veren Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci hizmetleri bu sertifika ile bir kez daha onaylanmış oldu. Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili almış olduğumuz belge bizim için çok önemli. Bu kapsamda sertifika almak bizleri memnun etti. Her zaman ‘Yaşanabilir ve yeşil Samsun’ diyoruz. Temiz ve en önemlisi insanlarımızın mutlu olduğu bir Samsun hedefliyoruz. Bu sertifikalar bizleri çalışma noktasında daha çok motive edecektir. Emeği geçen tüm birimlerimize çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.