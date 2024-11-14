Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu ilçesinin yollarını 11 milyon liralık yatırım ile yeniledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, ilçenin en yoğun kullanılan arterlerinden Mahir Ünal Caddesi ve bağlantı yollarında gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Bölgede yerleşim yerleri, ticaret alanları, sosyal tesisler ve mesire alanlarına ulaşım sağlayan toplam 3 kilometrelik arterin asfaltı baştan uca yenilendi. Mahir Ünal Caddesi’nin yanı sıra bağlantı yolları da aynı özenle elden geçirilerek caddenin işlevselliği artırıldı. Toplam 11 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalarla, ana arter ve bağlantı yolları hem sürücüler hem de yayalar için güvenli ve rahat bir hale getirildi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten bölge sakinleri, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.