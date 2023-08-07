Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke’de 4 bin 750 metrekarelik inşaat alanına sahip Söke Yeraltı Otoparkı’ndaki çalışmalarına devam ediyor. 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan ve yüzde altmış beşi biten projede; yeşil alan, basketbol sahası, açık spor ve fitness alanları da yer alacak.

Birçok yatırımı bir arada yürüttüklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kentimizin öncelikli ihtiyaçlarını belirliyor, projelerimizi buna göre şekillendiriyor, söz veriyoruz, yapıyoruz’’ dedi.

“Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz”

Vatandaşlar, yapılan hizmetler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, “Bir projemizi daha gerçekleştiriyor olmanın, Söke halkına vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.