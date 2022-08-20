Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş’ta yayla şenliği düzenledi. Geceye katılan Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, “Oy veren, vermeyen herkesin emrinde olacağımı söyledim. Öyle de yapmaya çalışıyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş’ta yayla şenliği düzenledi. Geceye katılan Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, “Oy veren, vermeyen herkesin emrinde olacağımı söyledim. Öyle de yapmaya çalışıyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yörük kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Kaş’ta düzenlenen Yayla Şenlikler Yörük Göçü ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli görüntülere sahne oldu. Her ilçede ziyaretinde kadın muhtarlara pozitif ayrımcılık yapan Başkan Muhittin Böcek, Yörük göçünün ardından Yayla Kılınçlı Mahallesi Muhtarı Yasemin Kocaer’in evine misafir oldu. Kaş Yayla Şenlikleri’nin ilk gününde Gömbe Yaylası’nda düzenlenen konsere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, belediye başkanları, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Herkesin emrindeyiz"

Başkan Muhittin Böcek yaz aylarında Antalya yaylalarında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirterek, “Hem Yörük kültürümüzü yaşatmak hem de yaylalarımızı neşelendirmek için şenlikler düzenliyoruz. Bugün de Gömbe’de sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu şenlikler hem kültürümüzü yaşatmamıza vesile oluyor hem de birlik ve beraberliğimize katkı sunuyor. Bizleri yalnız bırakmayan sanatçılarımıza, Belkıs Akkale ablamıza ve siz değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı şenlikte Erol Solakoğlu, Niyazi Güngör, Merve Kalay, Egemen Balhan ve Emre Dayıoğlu şenliğe katılanları coşturdu. Gecenin devamında ise Türk Halk Müziği’nin usta ismi Belkıs Akkale hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Muhittin Böcek usta sanatçıya gecenin anısına çiçek ve plaket takdim etti.