Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi; iklim değişikliği, çevre, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını, uluslararası boyutta imzaladığı projelerle devam ettiriyor. O projelerden biri olan ve geçen şubat ayında açılış toplantısı Mersin’de yapılan ‘İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi’ çerçevesinde Almanya’dan gelen ekiplerle Mersin’de bir çalıştay düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre ve iklim eğitimi kapsamında fikir alışverişi yapılan çalıştayda, taraflar neler yapabilecekleri noktasında da notlar aldı. Mersin’e düzenlenen çalıştaya; kardeş şehir Almanya’nın Oberhausen kentinden İklim Koruma Birimi yetkililerinden Markus Wertngen-Orman, Maik Ballmann, Andy Fiedler, Birte Trampnau, Stephanie Stiehm ve Desbina Kallinikidou katıldı.

“İyi uygulama örneklerini karşılıklı paylaşma şansı yakaladık”

Oberhausen Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında deneyim aktarılması için böyle bir projeyi başlattıklarını kaydeden Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, “Bu proje kapsamında, Oberhausen Belediyesi İklim Koruma Biriminden uzman arkadaşlarımız buraya daha önce de bir ziyaret yapmışlardı. Bizler de ekip olarak Oberhausen Belediyesine ziyaret gerçekleştirdik. Bu iki ziyarette iklim, çevre ve iklim eğitimi konusunda her iki belediyenin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleme şansı bulduk ve bu çalışmaların iyi uygulama örneklerinin belediyelere aktarılması için çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

Yapılan çalışmalar kapsamında çalıştay ile kapanış toplantısını da gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Zorlu, “Mersin’deki çevre konusunda duyarlı olan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademik camiadan hocalarımız ve Büyükşehir Belediyemizin birimlerinden katılan arkadaşlarımızla birlikte oldukça verimli, güzel bir çalıştay oldu. İyi uygulama örnekleri; çalıştaya katılan katılımcılara sunuldu ve onların bu çalışmalarla ilgili yorumları alınarak, bundan sonraki iklim ve çevre konusundaki çalışmalara yön vermek için not edildi” ifadelerini kullandı.

“Oberhausen nüfusunun yarısı kadar ziyaretçiyi, Mercan Bilim Merkezimizde 1 yılda ağırladık”

Oberhausen Belediyesinin ölçek olarak Mersin’den küçük olduğunu belirten Zorlu, “Orada uygulanan iklim ve çevre konusundaki çalışmalarla, bizim çalışmalarımızın ölçekleri birbirinden farklı. Ama şunu söyleyebiliriz; bu projenin çalıştayının gerçekleştirildiği Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezimizde çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri, Oberhausenlı dostlarımızın gerçekten çok ilgisini çekti. Biz yaklaşık olarak 100 bininci ziyaretçiyi burada ağırladık. 100 bin kişi Oberhausen’un toplam nüfusunun yarısı. Burada iklim, çevre, yenilenebilir enerji, atık dönüşüm konularında eğitimler verdik” diyerek, projenin en önemli noktasının çocuklar olduğuna dikkat çekti.

“Anlamlı bir bilim merkezimizde bu toplantıyı kapattık”

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp ise “Bugün iklim adaptasyonuna yönelik, belediyelerimiz arasında görüş alışverişi gerçekleştirdik. Oberhausen kardeş belediyemizle ortak yürüttüğümüz projemizin kapanış toplantısı için Mercan Bilim Merkezimizde buluştuk. Mercan Bilim Merkezimizde, iklim değişikliğine yönelik çocuklarımıza farkındalık eğitimleri vermekteyiz. Anlamlı bir bilim merkezimizde bu toplantıyı kapattık” diye konuştu.