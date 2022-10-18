Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, marketlerde satılan ürünlerin gramaj, etiket ve fiş kontrolüne yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl genelinde yapılan denetimlerde ekipler, alışveriş sepetine her türlü ihtiyaç ürününü koyarak kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol etti.

Özellikle deterjan, çocuk maması, ayçiçek yağı gibi ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının kontrolünü yapan ekipler, fiyat denetiminin yanı sıra ürünlerin gramaj ve son kullanma tarihlerini de inceledi.

Denetimlerde karşılaştıkları olumsuzlukları tutanak altına alan ekipler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Ticaret Müdürlüğüne bildirimde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini aralıksız sürdürecek.