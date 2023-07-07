Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı İlçesi İlyağı Mahallesi’ni Duraliler Mahallesi’ne bağlayan yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yayla yolunda yol genişletme ve asfalt hazırlık çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanı içerisinde bulunan grup yollarında bakım, onarım, şarampol temizliği, yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Elmalı ilçesinde İlyağı ve Duraliler mahallelerini birbirine bağlayan 4 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt öncesi hazırlık çalışması yapıyor. Ekipler yolun daha uzun ömürlü olması için gereken yerlere dolgu malzemesi sererek silindirle sıkıştırılıyor. Oldukça dar ve bozuk olan yayla yolu iş makineleriyle genişletilerek daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte İlyağı - Duraliler mahalleleri arasındaki yol sathi asfaltla kaplanacak. Yeni yolun hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşlar yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulmuş olacak.