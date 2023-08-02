Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Didim’in Altınkum Mahallesi’nde bir evde çıkan yangına hızla müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangında maddi hasar gören evin sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İtfaiye ekipleri kendilerine gelen ihbarı değerlendirip 63. Sokak’taki evde çıkan yangına çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangını apartmandaki diğer dairelere ve yan binaya sıçramadan kontrol altına alan ekipler, bir facianın önüne geçti. Evde maddi hasar meydana geldi.